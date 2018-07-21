Депутат: "Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии"

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение российских защитников Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого завершить игровую карьеру в 36 лет.
- Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии, - написал депутат в Твиттере.
Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду.
Братья Березуцкие: "Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать" //
Отдыхайте, братья. Березуцкие уходят в тени Игнашевича
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https://twitter.com/Russian1972/status/1020700315497189378?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1020700315497189378&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.championat.com%2Ffootball%2Fnews-3495279-lebedev-zakon-eschjo-ne-prinjat-a-berezuckie-uzhe-na-pen