Депутат: "Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии"

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение российских защитников Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого завершить игровую карьеру в 36 лет.

- Закон о повышении пенсионного возраста еще не принят, а братья Березуцкие уже на пенсии, - написал депутат в Твиттере.



Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду.

Братья Березуцкие: "Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать" //

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