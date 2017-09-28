Депутат предложил натравить сапсанов на бакланов, клюющих арену "Санкт-Петербург"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предлагает защитить стадион "Зенита" от нападения бакланов. По его словам, с этой задачей хорошо справятся соколы-сапсаны.

- В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей, предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники - соколы-сапсаны, - цитирует "Деловой Петербург" Цивилева.