Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:10 | Футбол — РФПЛ

Депутат предложил натравить сапсанов на бакланов, клюющих арену "Санкт-Петербург"


Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предлагает защитить стадион "Зенита" от нападения бакланов. По его словам, с этой задачей хорошо справятся соколы-сапсаны.

- В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей, предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники - соколы-сапсаны, - цитирует "Деловой Петербург" Цивилева.

Дополнительная информация

https://www.dp.ru/a/2017/09/28/Peterburgskij_deputat_pre

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий