Депутат Игорь Лебедев: "Семин - это наш выбор!"

Член исполкома РФС, заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев считает, что "Локомотив" одержал справедливую победу в матче одиннадцатого тура РПЛ против "Ростова" (2:1).

- Я болельщик "Локомотива", - сказал Лебедев. - поэтому любая победа радует. После непростого старта "Локо" в этом чемпионате любые три очка идут на пользу. Будем надеяться, что команда пережила те неприятности, которые были. Впереди два не очень сложных матча с "Енисеем" и "Арсеналом", к тому же есть две победы над ЦСКА и "Ростовом". Надеюсь, теперь команда ещё выше поднимется в турнирной таблице. Хотелось бы, конечно, и положительного результата в Лиге чемпионов. В среду матч с "Порту". Считаю, надо побеждать.

- Сегодня по делу победили?

- Конечно. "Ростов" вообще никакой. Поставили автобус в своей штрафной и забили случайно со стандарта. С него любой может забить. А так ничего не показали. Да и вообще на протяжении всего сезона ничего не показывали. Случайно выигрывали. Теперь у них пошли серьезные соперники, и мы видим, что результата нет.

- Семин доказал, что он тот, кто нужен "Локо"?

- Думаю, что Семину в его возрасте, с его статусом и послужным списком не нужно никому ничего доказывать. Мы с первых дней были уверены, что он - тот, кто нужен "Локо". Чемпионство в прошлом году и, уверен, еврозона в этом сезоне.

- Семин - это наш выбор?

- (Улыбается) Это наш выбор! Семин! (Ярослав Сусов)

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