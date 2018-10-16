Депутат Госдумы: "Продажа медовухи на стадионах придаст болельщикам колорита"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал "СЭ", почему он поддержал инициативу по продаже медовухи на матчах чемпионата России по футболу.

– Это идея депутата Василия Власова. Считаю, что она неплоха, – говорит Свищев. – В Германии есть национальный продукт – пиво, и его продают на стадионах. А у нас есть свои напитки – квас, медовуха. Почему бы это не перенять немецкий опыт?

Медовуха – слабо алкогольный продукт. Было бы неплохо поддержать инициативу Власова и начать продажу медовухи на аренах – как часть национальной культуры. Ведь еда и напитки тоже в нее входят. Продажа медовухи точно придаст колорита. (Игорь Новиков)