Депутат Госдумы: "Кокорин и Мамаев не думали, что встретят Новый год не с семьей или любовницами"

Член исполкома РФС, заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев считает, что решение о продлении на два месяца срока содержания под стражей Павла Мамаева и Александра Кокорина справедлив.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Справедливое решение суда или перебор? – вопрос Лебедеву.

– Давайте будем смотреть на эту ситуацию так: продлили срок содержание под стражей не Кокорину и Мамаеву, а двум гражданам России, которые в составе группы устроили драку и имеют в своем "арсенале" два эпизода совершения хулиганских действий. Каждый день суд принимает решение оставить под стражей кого-то из наших граждан по той или иной статье. Но почему-то именно к Кокорину с Мамаевым приковано такое пристальное внимание, что можно сойти с ума. Я предлагаю не относиться к этой ситуации, так будто за решеткой оставили футболистов. Там оказались два беспредельщика, хулигана. Если смотреть на эту ситуацию таким образом, то суд поступил в полном соответствии с законом и в полном соответствии с тем, что просило следствие.

– Не перебор ли, что люди в сумме пробудут в тюрьме четыре месяца, хотя могли быть домашним арестом?

– Это четыре месяца, понимаете? Если бы они отсидели четыре года, и вы бы сказали, что это перебор, то другое дело. А здесь четыре месяца, следствие даже не закончилось, идет допрос свидетелей, сбор фактов, доказательств. Это нормальный процессуальный ход, требующий определенного времени. Что значит перебор? Посмотрите, сколько у нас граждан содержатся сейчас в СИЗО "Бутырка", "Матросской Тишине". Почему вы не считаете, что по ним перебор? Есть люди, которые сидят годами.

– Потому что дело Мамаева и Кокорина стало резонансным. Они же никого не убили.

– Ударить человека стулом…. Понимаете миллиметр вправо или влево – и человек мог быть трупом. Понимаю, если дать пинка, подзатыльник. Но они ударили человека стулом. Мне кажется, что здесь трудно спорить и кого-то защищать. На этот вопрос надо смотреть, основываясь на доводах следствия. Ни депутаты, ни журналисты, ни общественники, ни родственники не имеют право вмешиваться в эти процессы. Только адвокаты. Пусть они борются за то, чтобы поменять им меру пресечения.

Но, к сожалению, так понимаю, что по истечении ближайших двух месяцах это не удастся. И, конечно, по-человечески ребят жалко. Они встретят Новый год не дома в кругу семьи или любовниц, а понятно где. Закон есть закон, и мы обязаны его соблюдать. Если ты его нарушил, имей мужество ответить за свои поступки. Когда бил стулом по голове, они не думали о том, что Новый год можно встретить в тюрьме. (Арман Мкртчян)