07:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Деннис Лахтер: "Мне очень хочется, чтобы Смолов уехал"

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Агент Деннис Лахтер в интервью "СЭ" отметил, что информация об интересе к нападающему "Краснодара" Федору Смолову со стороны дортмундской "Боруссии" - это желание выдать мечту за действительность. По его словам, российскому нападающему нужно забивать по 15 голов за сезон, чтобы уехать в Европу.

 
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– Зимой говорили об интересе к Дзюбе в Китае, Смоловым якобы интересовалась дортмундская "Боруссия". Во что из этого верите?

– Оба уже не юноши. Хороший форвард должен забивать свои 15 голов каждый год. Делают ли это Дзюба и Смолов?... В случае с Артемом, может быть, сам "Зенит" что-то и думает про Китай. А Смолов и Дортмунд – это, не исключаю, просто желание выдать мечту за действительность.

– Почему так? Он провел шикарный год.

– Понимаете, наши футболисты в Европе себя дискредитировали. Но мне бы очень хотелось, чтобы Смол уехал. Стоит он немало, и относиться к нему станут соответствующе. (Сергей ЕГОРОВ)

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