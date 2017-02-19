Деннис Лахтер: "Динамо" - проклятый клуб"

Футбольный агент Деннис Лахтер выразил уверенность в том, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову необходимо менять клубную прописку. По его словам, это необходимо сделать во время летнего трансферного окна.

– Смолову нужно уезжать, и делать это надо было сейчас, после хорошего сезона, - сказал Лахтер. - Понятно, что клубов, которым может приглянуться Смолов и которые готовы заплатить хорошие деньги, в Европе 8-10. Но уровень исполнителей там высочайший, и после нескольких недель на "банке" начнешь выть.

Клуб, который возьмет Смолова за большие деньги, должен быть уверен в том, что он отработает свой контракт – с учетом суммы трансфера и зарплаты игрок может обойтись потенциальному клубу в сумму под 40 миллионов евро. За эти деньги должен кто-то отвечать. Это же не Россия. Посмотрите на "Динамо".

– А что оно?

– Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственность. Под молотки в Европе попадают даже самые великие клубы, вспомните ссылку "Юве". Но не все же время! Вы можете вспомнить хоть один другой такой клуб, который бы налепил за свою историю столько "горбылей"? (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Денниса Лахтера