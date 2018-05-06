Денисов рыдает на плече у Геркуса. Видео

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России расплакался на плече у президента железнодорожников Ильи Геркуса. Напомним, что после этой встрече "Локомотив" впервые за 14 лет стал чемпионом страны.

Невероятные эмоции Денисова. Подумать не мог, что он такой. Причем, поднял кубок, поплакал и ушел.. pic.twitter.com/e2wEyL2TvE – Никита Камышев (@SkifFc) 6 мая 2018 г.