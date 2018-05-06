Денисов рыдает на плече у Геркуса. Видео

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России расплакался на плече у президента железнодорожников Ильи Геркуса. Напомним, что после этой встрече "Локомотив" впервые за 14 лет стал чемпионом страны.
Невероятные эмоции Денисова. Подумать не мог, что он такой. Причем, поднял кубок, поплакал и ушел.. pic.twitter.com/e2wEyL2TvE– Никита Камышев (@SkifFc) 6 мая 2018 г.
aliens01
а если реально... Жаль что Денисова Черкес игнорит. Мужики тоже плачут, и не стройте из себя кремней. Человек реально не ожидал , что сможет стать чемпионом, а тут звёзды сложились. Утухните коноводы, мясолизы, бомжпакеты и т.п. Я не фанат Локо, но рад за Палыча.
15:34
igorx70
Плохой дяденька Черчесов меня в сборную не берет...А-а-аааа...
15:10
07770
Первая команда которую он не смог развалить)))
15:06
vit316
Парню новый контракт предложили на лям больше...
15:01
waleriy
Позор, не мужик а баба
14:47