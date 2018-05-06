14:21 | Футбол — РФПЛ

Денисов рыдает на плече у Геркуса. Видео

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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России расплакался на плече у президента железнодорожников Ильи Геркуса. Напомним, что после этой встрече "Локомотив" впервые за 14 лет стал чемпионом страны.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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aliens01

а если реально... Жаль что Денисова Черкес игнорит. Мужики тоже плачут, и не стройте из себя кремней. Человек реально не ожидал , что сможет стать чемпионом, а тут звёзды сложились. Утухните коноводы, мясолизы, бомжпакеты и т.п. Я не фанат Локо, но рад за Палыча.

15:34

igorx70

Плохой дяденька Черчесов меня в сборную не берет...А-а-аааа...

15:10

07770

Первая команда которую он не смог развалить)))

15:06

vit316

Парню новый контракт предложили на лям больше...

15:01

waleriy

Позор, не мужик а баба

14:47

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