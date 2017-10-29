Денисов после победы поаплодировал болельщикам "Зенита"

Капитан "Локомотива" Игорь Денисов после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России подошел к болельщикам сине-бело-голубых и поаплодировал им. После этой встречи железнодорожники единолично возглавили турнирную таблицу премьер-лиги. Отрыв от "Зенита" составляет 3 очка.
Напомним, Денисов выступал за питерцев с 2001 по 2013 год. В составе "Зенита" он трижды выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок России. На международной арене он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Игорь Денисов после игры подошёл к болельщикам "Зенита" и поаплодировал им. И это не насмешка. pic.twitter.com/vRHN8SHkGi– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 октября 2017 г.
PvsZ
AFoot, он отличнейший футболист. Если бы не характер, цены б не было.
19:05
DENsid
Гарик, последний из того "золотого" Зенита, кто до сих пор играет на высочайшем уровне. И надо быть Черчесовым, чтобы ставить Ерохина и не замечать Денисова в сборной. Кстати, когда он вызвал Кокорина, я своим сразу сказал, что хана Сашке и его голеодорскому везению)
18:57
AFoot
как ни крути, и кто бы что ни говорил, Гарик питерец до мозга костей, в своем возрасте цемент полузащиты Локо, и футболист он хороший и профессионал, только за это его надо Питерцам уважать.... сам с юга, независимое мнение ))
18:38