18:32 | Футбол — РФПЛ

Денисов после победы поаплодировал болельщикам "Зенита"

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Капитан "Локомотива" Игорь Денисов после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России подошел к болельщикам сине-бело-голубых и поаплодировал им. После этой встречи железнодорожники единолично возглавили турнирную таблицу премьер-лиги. Отрыв от "Зенита" составляет 3 очка.

Напомним, Денисов выступал за питерцев с 2001 по 2013 год. В составе "Зенита" он трижды выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок России. На международной арене он помог сине-бело-голубым выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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PvsZ

AFoot, он отличнейший футболист. Если бы не характер, цены б не было.

19:05

DENsid

Гарик, последний из того "золотого" Зенита, кто до сих пор играет на высочайшем уровне. И надо быть Черчесовым, чтобы ставить Ерохина и не замечать Денисова в сборной. Кстати, когда он вызвал Кокорина, я своим сразу сказал, что хана Сашке и его голеодорскому везению)

18:57

AFoot

как ни крути, и кто бы что ни говорил, Гарик питерец до мозга костей, в своем возрасте цемент полузащиты Локо, и футболист он хороший и профессионал, только за это его надо Питерцам уважать.... сам с юга, независимое мнение ))

18:38