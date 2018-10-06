Денисов и "Локомотив" поздравили актера Аристарха Венеса с днем рождения. Видео

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов от лица клуба поздравил актера театра и кино Аристарха Венеса с днем рождения. Как отметил сам артист, получить поздравления от капитана и любимого клуба - бесценно.

- Аристарх, добрый день. Футбольный клуб Локомотив и в частности Игорь Денисов поздравляют вас с днем рождения. Желаем вас счастья, любви и благополучия, - отметил Денисов.

Напомним, локомотив в матче 10-го тура чемпионата России сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет завтра (начало - в 19.00 по московскому времени).

Гарик поздравляет Аристарха Венеса pic.twitter.com/YzcccbgJ9x – Никита Камышев (@SkifFc) 6 октября 2018 г.



