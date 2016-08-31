Денисов договорился с "Локомотивом"

По информации "СЭ", полузащитник "Динамо" Игорь Денисов согласовал контракт с "Локомотивом".
32-летний полузащитник бело-голубых на правах аренды переходит в "Локо" – игрок согласовал договор с железнодорожниками. В ближайшее время Денисов подпишет контракт и сегодня будет заявлен за "Локо". (Сергей ЕГОРОВ)
Убийца бобика
кто там у паровозников больше всех зарабатывает?? держитесь! бухгалтер пришёл)))) бугага
20:54
SIZ170
ну не дело Игорю в пердиве скакать..... годик у паровозов перекантуется и обратно....
20:50
честный человечишко
Чудо понеслось по кочкам...
20:49