Денис Терентьев: "В детстве подражал Анюкову"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев отметил, что в детстве играл на позиции полузащитника, информирует клубная пресс-служба. Футболист также добавил, что с раннего возраста следил за игрой Александра Анюкова.

– Кто привел вас в футбол и кого нам нужно благодарить за то, что вы стали профессиональным футболистом?

– Тогда газета была "Наш Зенит". Дядя увидел там объявление, и уже отец привел меня в "Смену". Там тренировалась команда 84-го года, откуда Денисов, Быстров, Власов. Узнали, когда можно прийти на просмотр, и в августе пришли, когда исполнилось 7 лет.

– Дети редко приходят в футбольную секцию с желанием стать защитником. Расскажите, как выбор амплуа происходил у вас?

– Тренер определил, но я не был защитником, я был полузащитником. Была неплохая скорость, играл ближе к атаке. Не знаю, кто изначально хочет быть защитником, все хотят забивать. И я не был исключением. Вплоть до 15 лет играл ближе к атаке, и потом меня стали ставить на позицию защитника.

– Был ли в тот момент какой-то профессиональный футболист, на которого хотели быть похожим?

– Александр Анюков, который играл на моей позиции. Когда мы были на предматчевой тренировке с "Тосно", я ему сказал: "Саня, помню, как мячи тебе подавал. Ты еще тогда упал, и с трибун тебе кричали: "Давай, вставай". Ты кому-то потом резко ответил: "Давай, выходи и сам играй". Мы часто этот момент вспоминаем и смеемся. Так что Анюков всегда был перед глазами, и за его игрой я всегда следил.