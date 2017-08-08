Денис Рогачев: "РФС рассмотрит технический регламент после обращения РФПЛ"

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев, комментируя решение КДК временно не штрафовать команды за неверный выход футболистов из автобуса, заявил, что технический регламент будет утвержден только после обращения лиги по этому поводу.

– На первой странице технического регламента значится "Утвержден общим собранием клубов РФПЛ", – заявил Рогачев. – РФС его не утверждал. Если премьер-лига обратиться, то он будет рассмотрен в установленном порядке. Сроки зависят от обращения РФПЛ.

Напомним, согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3 – 5 секунд, но, как выяснилось, РФС не утверждал этот регламент. В то же время дважды за несоблюдение этой нормы был оштрафован тульский "Арсенал". (Евгений БЕЛОУСОВ)