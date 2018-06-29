Денис Рогачев: "При температуре ниже -15 и выше +35 требуется согласие команд"

Советник президента РФС Денис Рогачев поделился подробностями нового медицинского регламента.

-В медицинском комитете РФС разработан медицинский регламент, - начал Рогачев. - В частности, в нем указаны температурные составляющие проведения матчей.



При температуре ниже -15 градусов и выше +35 необходимо согласие команд. Температура определяется специализированными средствами.



Приняты повышенные требования по охране здоровья несовершеннолетних игроков, выступающих в молодежном первенстве, премьер-лиге и других лигах. Рекомендовали использовать регламент как шаблон медицинского регламента в региональных лигах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

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