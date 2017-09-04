Денис Попов: "В тот роковой день Перхун почему-то нервничал. Как чувствовал…"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов вспомнил роковое столкновение вратаря Сергея Перхуна и нападающего "Анжи" Будуна Будунова. По его словам, у голкипера было большое будущее.

Напомним, что 18 августа 2001 года Перхун получил тяжелейшую травму головы в столкновении с Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.

– Мы же с ним примерно в одно время пришли в ЦСКА, – сказал Попов. – Очень хороший парень, общались с ним. Коммуникабельный, простой. Сильный вратарь с серьезной перспективой. Красавец! Но видите, как судьба распорядилась…

А в тот роковой день он почему-то нервничал. Как чувствовал… Не похож сам на себя. На завтрак в Махачкале, помню, пришел, но есть не стал. Пошел к доктору, стал выяснять, что это за еда, недовольный, короче, был. Все еще очень удивились.

В обед все пошли отдыхать в номер, а он остался сидеть в беседке, в тени. Настроение, в общем, у него отсутствовало. Его еще спрашивали, готов ли играть или нет. Видели, что нервничает. Ответил, что готов. Ничего у него, вроде, не болело. Может, предвидел?..

Столкновение с Будуновым случайным вышло. Сергей успел, вроде, сыграть в мяч, а Будун по инерции попал в него. Все могло быть и наоборот. Никто не виноват.

Если бы Серега был жив, стал бы большим вратарем. Его же уже тогда привлекали в сборную Украины. Не сомневаюсь, что он остался бы на таком уровне и продолжил бы расти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Серега мог бы играть до 40…"//

Будун Будунов: "Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной"