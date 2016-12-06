Денис Попов: "Слуцкий в ЦСКА себя исчерпал"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказал мнение, что уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейцев пойдет команде на пользу. По мнению Попова, в клубе настал момент перемен.

– Слуцкий уходит из ЦСКА? Хорошо это или плохо – покажет время, – сказал Попов. – И для команды, и для наставника в настоящее время – это лучшее решение. Он себя исчерпал.

Одним из кандидатов на пост главного тренера армейцев является Гончаренко. Это хороший вариант для команды: он молодой, амбициозный и уже знаком с системой ЦСКА, так как работал со Слуцким. Поэтому переход получится щадящим.

Подобные изменения могут вызвать такой же эмоциональный всплеск, который произошел в "Спартаке", когда пришел Каррера. Футболисты устали психологически. Настал момент, когда нужно что-то поменять. Результат поставит окончательную точку, но хуже точно не будет. (Любовь КОНЯЕВА)

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!