Денис Попов: "Самый главный тренер в карьере – Газзаев"

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов считает Валерия Газзаева самым главным тренером в своей карьере. Попов добавил, что не жалеет о тех решениях, которые он принимал по ходу своей игровой карьеры.

– Газзаев – самый главный тренер в вашей карьере?

– Естественно. С ним я добился максимального результата. Но я не забываю и про других наставников, которые тоже меня научили определенным футбольным вещам. Были в моей карьере Федотов, Садырин, Долматов, Байдачный. Был Романцев – в сборной. А еще был Жорже.

– Жорже? Вы же при нем сели в запас ЦСКА.

– Ну и что? Чему-то у него я все равно научился. Мне очень повезло, что я поработал с такими специалистами!

– Газзаев, вернувшийся в ЦСКА в 2004-м и сменивший Жорже, вас долго уговаривал остаться в ЦСКА, но вы все равно решили перейти в "Кубань". Самая большая ошибка в карьере?

– Да ну, бросьте вы! Я выиграл все титулы, вызывался в сборную, у меня трое прекрасных детей, жена. Занимаюсь любимым делом. Жаль, конечно, что рано закончил играть. Но там была тяжелая травма, не смог восстановиться. А так бы мог, наверное, до сих выходить на поле. Но в целом я ни о чем не жалею!

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