Денис Попов: "Гинер жесткий, но справедливый"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов рассказал о своих взаимоотношениях с президентом армейского клуба Евгения Гинера. Он добавил, что до сих пор иногда встречается с Гинером.
– Гинер – жесткий?
– Но справедливый. Это настоящая личность, со стержнем внутри. Он просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова. Дай бог ему здоровья и процветания.
– После вашего ухода из ЦСКА он вам помогал?
– Да. Помнит меня. Когда приезжаю в Москву, иногда с ним встречаемся.
– Самый памятный ваш с ним разговор?
– Да каждая беседа с Евгением Леннорычем запоминается! Интересный, грамотный человек. Отлично разбирается в жизни.
– И все-таки?
– Помню, вызвал меня к себе и сказал: "Денис, у меня для тебя плохая новость". Я напрягся: "Какая?". А он: "Мы решили увеличить тебе зарплату"…
– В чем подвох?
– А потом добавил: "А знаешь, почему плохая новость? Потому что спрос с тебя теперь будет совсем другой". Как-то так…
Денис Попов: "Гинер сказал: у меня для тебя плохая новость…"