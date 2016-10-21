Денис Попов: "Гинер жесткий, но справедливый"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов рассказал о своих взаимоотношениях с президентом армейского клуба Евгения Гинера. Он добавил, что до сих пор иногда встречается с Гинером.

– Гинер – жесткий?

– Но справедливый. Это настоящая личность, со стержнем внутри. Он просто сумасшедший человек в хорошем смысле этого слова. Дай бог ему здоровья и процветания.

– После вашего ухода из ЦСКА он вам помогал?

– Да. Помнит меня. Когда приезжаю в Москву, иногда с ним встречаемся.

– Самый памятный ваш с ним разговор?

– Да каждая беседа с Евгением Леннорычем запоминается! Интересный, грамотный человек. Отлично разбирается в жизни.

– И все-таки?

– Помню, вызвал меня к себе и сказал: "Денис, у меня для тебя плохая новость". Я напрягся: "Какая?". А он: "Мы решили увеличить тебе зарплату"…

– В чем подвох?

– А потом добавил: "А знаешь, почему плохая новость? Потому что спрос с тебя теперь будет совсем другой". Как-то так…

Денис Попов: "Гинер сказал: у меня для тебя плохая новость…"