Денис Попов: "ЦСКА исчерпал ресурс? Вот "Спартак" обновился удачно – и команда заиграла"

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, а ныне главный тренер майкопской "Дружбы" Денис Попов в интервью "Р-Спорт" отметил, что армейцам рано или поздно придется обновить состав. По его словам, "Спартак" удачно это сделал в этом сезоне.

- ЦСКА сейчас, кажется, исчерпал свой многолетний ресурс – игроки, которые долгое время играют в команде, не молодеют.

– Это не только в ЦСКА. То же самое сейчас происходит, например, в "Барселоне". Те три-пять человек, на которых все держалось долгие годы, они уже тоже "на последнем издыхании". Вот "Спартак" в этом году обновился удачно – и команда заиграла. Потихоньку все к этому приходят, что нужно освежать состав, менять команду. С другой стороны, на этой сыгранности армейцев многое держалось.

– Уход Леонида Слуцкого – из той же серии?

– Об этом было много разговоров, новостью для меня это не стало. Было понятно, что он тоже устал, что ему нужно немного отдохнуть. Тем более Слуцкий человек эмоциональный. А ЦСКА к этому готовился – был же у нового тренера пункт в контракте об уходе именно в ЦСКА. Гинер делает все четко и планомерно. Вот сейчас смена прошла, а по первым матчам мы видим, что команда не рухнула, ничего особенно не поменялось. Как Вася Березуцкий сказал: "Что меня тренировать?" Просто нужно форму поддерживать, ну и какую-то футбольную нотку дать, заинтересовать, чтобы не превращалось все это в рутину. Мотивация нужна.