Денис Пак молча покинул "Бутырку" после очных ставок

Денис Пак, пострадавший в результате инцидента с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, покинул "Бутырку" после очных ставок с подозреваемыми.
По пути до машины Пак не проронил ни слова, несмотря на многочисленные вопросы журналистов. Пак находился в "Бутырке" в течение всего дня (Александр Рогулев)
Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.
Опрос
Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Загрузка...