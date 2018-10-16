Денис Пак молча покинул "Бутырку" после очных ставок

Денис Пак, пострадавший в результате инцидента с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, покинул "Бутырку" после очных ставок с подозреваемыми.

По пути до машины Пак не проронил ни слова, несмотря на многочисленные вопросы журналистов. Пак находился в "Бутырке" в течение всего дня (Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

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