"Денис, не парься насчет жены. Назаров - это похороны". Баннеры фанатов ЦСКА о Глушакове

На матче восьмого тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) болельщики ЦСКА вывесили баннеры, посвященные полузащитнику красно-белых Денису Глушакову. В этом матче он не участвовал.

- Денис, не парься насчет жены, - гласит один из баннеров. Здесь содержится намек на семейный скандал футболиста, жена которого обвинила его в изменах и избиении, а также заявила, что застала мужа в бане с неизвестной женщиной.

- Назаров - это похороны, - написано на втором. Из-за лайка записи актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры хавбек был отстранен от работы с первой командой.

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