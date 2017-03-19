Денис Маслов: "Выступаем в лучшей лиге страны и играем на таких полях, как в Томске"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов заявил, что плохое состояние полей на некоторых домашних стадионах российских клубов вызвано исключительно объективным фактором – климатом страны. После возобновления сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ряд клубов из-за неудовлетворительного состояния газонов на аренах вынуждены были переносить домашние матчи. В частности, это сделали "Урал", "Крылья Советов", "Томь". На прошлой неделе РФПЛ объявила о запрете проводить матчи на стадионах "Олимп-2" в Ростове-на-Дону и "Центральный" в Казани.

После матча "Томь" – "Амкар" (1:0) глава лиги Сергей Прядкин заявил, что вновь посоветует руководству томского клуба постелить на стадионе "Труд" искусственный газон.

– Вы сами видели поле – точно так же, как и мы, – цитирует ТАСС Маслова. – Мы играем в лучшей лиге страны, и лучшая лига страны играет на таких полях, как в Томске. Сейчас вот смотрю матч "Крыльев" с "Ростовом", и вы сами видите поле, видел матч в Ростове с Жозе Моуринью, видел матч самой богатой команды региона "Рубина". Поля у всех такие, из космоса мы их не возьмем.

Надо просто понять, что в марте можно играть в футбол на живых полях только в Москве и Краснодаре и, возможно, в Сочи и Нальчике, то есть на юге. Других полей у нас не будет. Это не потому, что у нас плохие руководители или еще что-то плохое, у нас климат такой – что ты ни делай, какие деньги туда ни закапывай, не будет у нас других газонов. У нас самые лучшие поля на сегодняшний день в Краснодаре, на "Открытие Арене" в Москве и плюс у "Амкара" и "Уфы", но они в кавычках, потому что искусственные.