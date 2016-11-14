Денис Маслов: "Все домашние матчи "Амкара" пройдут в Перми"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов отметил, что клуб намерен провести ближайшие домашние матчи в Перми. На ближайшую неделю в городе ожидается похолодание до -12 градусов. "Амкар" 26 ноября примет на своем поле "Арсенал", а 5 декабря - "Оренбург".

- Действительно холодно, и тренироваться в таких условиях, конечно, тяжело, но не мы первые, не мы последние в уральском регионе страны, где тренироваться тяжеловато, - приводит ТАСС слова Маслова. - У нас манеж находится в заключительной стадии строительства, его обещают открыть в конце ноября, и мы надеемся тренироваться там. Если не разрешат, будем искать варианты, может быть, поедем в Москву, но о переносе домашних матчей речи не идет, естественно, они все пройдут в Перми. Ничего страшного, мы привыкшие, но в таких условиях крайне тяжело тренироваться.