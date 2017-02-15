11:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Маслов: "Вамбольт может стать первоклассным голкипером"

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Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов уверен, что новичок Денис Вамбольт может стать первоклассным голкипером. Сегодня 21-летний россиянин, выступавший ранее за "Балтику", подписал трехлетний контракт с пермским клубом. 

- Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня, - цитирует пресс-служба клуба Маслова. - У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В "Амкаре" многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис, и я от души желаю ему, чтобы у него тоже все получилось.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31774/

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