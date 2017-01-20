Денис Маслов: "В последнее время российские футболисты оценивают себя значительно адекватнее"

Исполнительный директор пермского футбольного клуба "Амкар" Денис Маслов считает, что в последнее время российские футболисты адекватнее оценивают свой уровень. Тем не менее, игроков, способных усилить команду премьер-лиги, немного.

- Понимаете, нетрудоустроенных футболистов достаточно, - цитирует "Р-Спорт" Маслова. - Но игроков, способных усилить команду РФПЛ уже сегодня, среди них не так много. А поиск людей, на которых можно будет сделать ставку завтра, - это настолько рискованный и сложный процесс, что его невозможно измерить цифрами. Да, все игроки, которые пришли в "Амкар" летом, оказались ко двору. И они будут прибавлять, это уже понятно. Но ведь совершенно не факт, что и следующий призыв окажется столь же удачным. Разумеется, мы ищем в первую очередь российских игроков - все легионерские вакансии у нас, по сути, заняты.

- Сильно ли мешает паспорт подписывать игроков, не много ли просят россияне?

- На мой взгляд, в последнее время футболисты оценивают себя значительно адекватнее, чем это было еще совсем недавно.

– Адекватнее вследствие чего? Что это означает в вашем понимании?

– С одной стороны, в России увеличивается число детских школ, которые неплохо работают и дают немало достаточно качественных игроков. С другой – резко уменьшилось число профессиональных клубов, причем в большинстве из них – огромные проблемы с финансами. Это и приводит к тому, что люди начинают оценивать себя более здраво. Все очень просто.