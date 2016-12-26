Денис Маслов: "У "Амкара" есть несколько кандидатов на замену Джикии"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подчеркнул, что у клуба есть несколько вариантов на случай ухода из команды защитника Георгия Джикии. 23-летний футболист, по информации "СЭ", в субботу прошел медосмотр в "Спартаке", а на следующей неделе с большой долей вероятности официально перейдет к красно-белым. Контракт будет подписан на 4,5 года, а сумма трансфера составит, по нашим данным, 150 миллионов рублей. Возможно, именно по трансферу Джикии москвичи договорятся еще в декабре.

– В том случае если переход Джикии в один из клубов состоится, есть ли у вас варианты замены? – вопрос Маслову.

– У нас есть несколько кандидатов на эту позицию, – говорит Денис Маслов. – Если трансфер Георгия станет реальностью, будем выбирать одного из них.

– Верно ли, что в числе возможных новичков защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко?

– Мы знаем его хорошо, в курсе возможностей. Среди прочих обратили внимание и на Грицаенко. (Сергей ЕГОРОВ)