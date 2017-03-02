Денис Маслов: "Трансферы Селихова и Джикии в "Спартак" укрепили репутацию "Амкара"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов остался в целом доволен трансферной кампанией клуба в зимнее окно. Главными сделками пермяков стали продажа защитника Георгия Джикии и вратаря Александра Селихова в "Спартак" и приобретение у "Зенита" форварда Алексефя Гасилина.

- Этой зимой от клуба не требовалась повышенная активность на трансферном рынке, - цитирует официальный сайт "Амкара" Маслова. - Сегодняшний "Амкар" - это крепкая команда с достаточно длинной скамейкой запасных, так что большого числа приобретений мы не планировали. Футболисты, которые уже сейчас могут реально усилить команду, стоят дорого, и мы традиционно делаем ставку не на покупку звезд, а на поиск игроков, которые могут проявить себя непосредственно в "Амкаре".

К сожалению, нам не удалось осуществить все свои планы в этом направлении. Мы просматривали двух молодых защитников - Артема Семейкина из Белгорода и Алексея Грицаенко из Владивостока, но не смогли договориться об их трансферах. Жаль, что так произошло, тем более что оба футболиста очень хотели играть за "Амкар". Но люди, от которых зависело принятие решений, оказались не готовы эти решения принимать! Насколько я знаю, Алексеем Грицаенко, помимо "Амкара", интересовались два российских топ-клуба, которые наверняка были готовы заплатить за переход футболиста гораздо больше, чем мы. Но и им не удалось договориться. В результате в проигрыше оказались все - и сам игрок, и клубы, и как следствие футбол!

А вот наши переговоры с топ-клубами были четкими и профессиональными. Трансферы Александра Селихова и Георгия Джикии в "Спартак", а также переход Алексея Гасилина из "Зенита" осуществлялись с учетом интересов всех сторон. Можно даже сказать, что благодаря этому выиграл весь наш футбол.

При этом для "Амкара" было важно еще и другое - эти трансферы способствовали укреплению репутации клуба. Благодаря чему свой выбор в пользу "Амкара" сделал Алексей Гасилин - талантливый футболист, имевший массу вариантов продолжения карьеры.