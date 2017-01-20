Денис Маслов: "Суммы трансферов Джикии и Селихова, называемые в СМИ, близки к истине"

Исполнительный директор пермского футбольного клуба "Амкар" Денис Маслов считает текущую трансферную кампанию клуба одной из лучших в плане продаж. Этой зимой команду покинули вратарь Александр Селихов и Георгий Джикия, перебравшиеся в "Спартак".

– Зимнее трансферное окно еще не закончилось, так что говорить о том, как мы проведем эту кампанию, пока явно рано, – цитирует "Р-Спорт" Маслова. – Но не могу не сказать, что все последние трансферные кампании "Амкара" были удачными – все игроки, которых мы приглашали, как правило, бесплатно, приходились ко двору и впоследствии только прогрессировали, и мы уже научились извлекать дивиденды от расставания с футболистами. Например, мы, конечно, не испытали радости от ухода Богдана Бутко, у которого закончился срок аренды и которого было невозможно удержать. Но зато мы вправе гордиться тем, что впервые в истории "Амкара" наши тренеры подготовили футболиста, сыгравшего на чемпионате Европы. И, кстати, клуб получил за это от УЕФА хорошие деньги.

– В таком случае стоит ли говорить, что "Амкар" пока проводит одну из лучших своих трансферных компаний именно в плане продаж?

– Это несомненно, трансфер Александра Селихова стал рекордной сделкой за всю историю "Амкара". После этой сделки в одном СМИ написали, что в каждом клубе, в котором мне посчастливилось трудиться, были совершены самые удачные, с точки зрения финансов, сделки. Это переход Александра Тихоновецкого из "Нижнего Новгорода", выступавшего в ФНЛ, в "Аланию", играющую в том сезоне в РФПЛ, и Ильи Максимова из "Крыльев Советов" в "Анжи". Надо бы продолжить традицию (смеется).

– Сколько заработали? В прессе фигурировали цифры 3 - 3,5 миллиона евро. Как утверждалось в СМИ, "Спартак" заплатил за Селихова около 250 миллионов рублей и немногим меньше за Джикию.

– О трансферах Селихова и Джикии пресса писала в последнее время немало, и я могу сказать, что она оперировала цифрами, которые близки к истине.