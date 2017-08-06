Денис Маслов: "Речи об уходе Гаджиева из "Амкара" не идет"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов считает, что неудачные результаты команды на старте чемпионата России связаны с перестройкой команды. В четырех стартовых турах пермяки потерпели четыре пораженния с общей разницей забитых и пропущенных мячей - 0:6.

– Команда сейчас полностью перестраивается, – цитирует ТАСС Маслова. – К сожалению, не смогли укрепиться игроками за счет денежных средств, потому что на трансферную кампанию у нас, как и в предыдущие годы, ноль рублей и ноль копеек, соответственно, стараемся укреплять команду игроками, не имеющими трансферной стоимости; если речь идет о россиянах, то это игроки первой и второй лиг. Нам удавалось это в предыдущие годы – те же Георгий Джикия, Александр Селихов, сейчас же пришли игроки, которых еще нужно подготовить, сразу бросать их в бой не имеет смысла. В предыдущие годы у нас был костяк, и такими игроками мы наращивали мышцы, но сейчас такого хребта нет, соответственно, пытаемся играть теми футболистами, которые есть.

Сейчас мы играем против команд, которые укрепляются, – посмотрите, кого взял "Ахмат", "Ростов", то же "Динамо". Нашего уровня был "Анжи", но там откровенно не удалась игра. С "Динамо" мы выиграли большое количество единоборств, после 15 минут даже владели преимуществом, были голевые моменты после "стандартов", но, к сожалению, индивидуальные ошибки привели к тому, что пропустили голы. Это чисто индивидуальные ошибки, над которыми мы работаем каждый день, тренируем и тренируем, но они снова появляются.

На сегодняшний день у нас не возникало подобных мыслей (сменить тренера). Считаю, Гаджи Муслимович (Гаджиев) справился в безнадежной ситуации в 2015 году – когда мы пришли в клуб, команда шла на последнем месте (завершили сезон на 10-м – Прим. "СЭ")".

Ждать ли новичков? Мы надеемся, ведем переговоры, пытаемся игроков убедить, но очень тяжело приглашать, когда нет средств. Приглашать новичков того же уровня, что и наши игроки, не имеет смысла – это только увеличивает зарплатную ведомость. Стараемся пригласить более квалифицированных игроков, но их приходится уговаривать, вести диалог, объяснять, что все будет впереди. Пока не получается.

И "Динамо" вернулось! Как был разгромлен "Амкар"