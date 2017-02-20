Денис Маслов: "Пришло время Хомича стать первым номером "Амкара"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил удовлетворение в связи с продлением контракта с вратарем Дмитрием Хомичем. Новое соглашение голкипера действует до конца сезона-2018/19.

– Дмитрий заслуживает самых добрых слов и как спортсмен, и как человек, – цитирует клубная пресс-служба Маслова. – Опытнейший вратарь был вынужден оставаться на скамейке запасных, поскольку выше всяких похвал играл Александр Селихов, и в этот непростой для себя момент Дмитрий проявил себя с самой лучшей стороны. Он прекрасно тренировался, всегда поддерживал Александра, и вообще не словами, а ежедневным трудом доказывал, что интересы команды у него на первом месте.

Мы всегда знали, что Дмитрий готов стать первым номером "Амкара", и вот сейчас время Хомича пришло. Мы легко договорились с ним об условиях нового контракта, и немалую роль при этом сыграло то доверие коллектива, которое он чувствует. Думаю, у него были и другие варианты, но наше предложение было подкреплено еще и особыми человеческими отношениями, которые существуют в "Амкаре". И на примере Хомича я еще раз убедился, что даже в наше прагматичное время люди это ценят.