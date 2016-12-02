Денис Маслов: "Надеюсь, поклонники "Амкара" с пониманием отнесутся к переносу времени начала матча с "Оренбургом"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов надеется, что болельщики с пониманием отнесутся к перенсу времени начала матча 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Изначально было запланировано, что игра начнется в 19.00 по местному времени, но затем было принято решение начать встречу в 16.00.

– Календарь требует проводить игру пятого декабря, и нам представляется логичным, что в 16.00 условия для игроков и болельщиков будут более комфортными, нежели в семь вечера, - цитирует пресс-служба клуба Маслова. - Хочется извиниться перед теми любителями футбола, которым перенос матча доставил неудобства. Именно заботой о них обусловлено наше решение сделать вход на игру свободным, чего в Перми давно не было. Как вы знаете, мы вернем деньги тем болельщикам, которые уже приобрели билеты на этот матч. И, конечно, подумаем над тем, как компенсировать потери обладателям абонементов. Надеюсь, поклонники "Амкара" с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и в заключительном матче года окажут команде такую же горячую и искреннюю поддержку, как и на всех предыдущих играх.