Денис Маслов: "Кроме "Лацио", заинтересованных в Селихове нет"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал ситуацию с вероятным трансфером голкипера команды Александра Селихова. Сегодня стало известно, что в услугах вратаря заинтересован "Лацио".

– Мы контактировали с представителями итальянского клуба, – говорит Маслов. – Они заинтересовались кандидатурой Селихова. Изучают вратаря – не просто со спортивной точки зрения, но и ментальной. Смотрят видео. Есть основания полагать, что Селихов – одна из тех трансферных целей, которую ставит перед собой итальянский клуб.

– Из "Зенита" нет официального предложения?

– Об интересе "Зенита" знаю только из прессы. У меня нет ощущения, что в Селихове заинтересованы российские клубы. Ажиотаж поднят ненормальный. Вратаря продает вся страна, кроме "Амкара". На сегодня нет ни одного заинтересованного, кроме "Лацио".

– Называется цифра, которую хочет получить "Амкар", – 400 миллионов рублей.

– Чтобы говорить о деньгах, нужно иметь предложение. Все цифры на сегодня – вымышленные.

– Вы контактировали с представителями Селихова?

– Игрок принадлежит клубу. Подписывал его клуб, контактируя непосредственно с ним. По всем вопросам - напрямую к нам. (Сергей ЕГОРОВ)