Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил мнение, что арбитр Сергей Иванов получил незаслуженный шквал критики за судейство в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвал момент с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.
- Хотел бы сказать, что если это был бы условный матч "Мордовия" - "Кубань" или "Амкар" - "Крылья Советов", и там бы произошли те же самые вещи, которые произошли в матче, по мнению "Спартака", то об этом бы никто не сказал, это не вызвало бы никакой шумихи и никаких нареканий, - цитирует ТАСС Маслова. - А сейчас "Спартак", посчитав, что их засудили, пошел в прессу, а когда играет "Амкар" со "Спартаком", в наши ворота ставят пенальти, а за такой же эпизод в ворота красно-белых одиннадцатиметровый не ставят, никто об этом не говорит. А потом приходишь к судьям, они жмут тебе руку, вздыхают и говорят - "ну, не увидели". Таких эпизодов миллион, поэтому что-то валить на Иванова и делать из него козла отпущения я бы не стал.
ddf
Спартак с Зенитом не поделили судью. Зенит в этот раз больше заплатил. Вот мясо и расплакалось на всю страну.
17:49
echo2011
Ну уж "Амкар",как ни странно,бьет пенальти значительно чаще "Спартака",так что тут вообще не о чем говорить.
17:42
Ю.Ю.
Мнение, не совпадающее с мнением ЗАО "Красно-Белое Братство", правильным считаться не может! Так записано в Уставе.
17:15
ЗЮК
plusnindimon,Slim Taller,грязь вы друг другу месите.
17:12
П_о_в_а_р
ДЕНИС МАСЛОВ: "КОГДА "АМКАРУ" СТАВЯТ ПЕНАЛЬТИ, А "СПАРТАКУ" - НЕТ, НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТ" -------------------------------- Не удивительно так то. На Амкар за весь сезон столько народу не ходит (не смотря на то, что команда на ходу), как на единственный матч Спартака. Поэтому и говорят о Спартаке, а не об Амкаре.
17:08
zega
Специально для тупого Маслова хочется сказать, что указан факт нарушения 150%, и когда потребуют нейтрального судейства от этой судейской шоблы, то оно(нейтральное) будет для ВСЕХ, в том числе и условного "Амкара", а то ведь в пользу Зенита случаются "ошибки" практически в каждом матче.
17:05
Slim Taller
Так если в Спартаке считают украденные арбитром секунды.о чём можно говорить?! Будут биться в истерике лишь за один единственный не назначенный штрафной.Где свиньи там и грязь.
16:57
plusnindimon
Это же спартачи, там одна грязь...
16:47