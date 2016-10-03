16:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Маслов: "Когда "Амкару" ставят пенальти, а "Спартаку" - нет, никто об этом не говорит"

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Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил мнение, что арбитр Сергей Иванов получил незаслуженный шквал критики за судейство в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвал момент с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.

- Хотел бы сказать, что если это был бы условный матч "Мордовия" - "Кубань" или "Амкар" - "Крылья Советов", и там бы произошли те же самые вещи, которые произошли в матче, по мнению "Спартака", то об этом бы никто не сказал, это не вызвало бы никакой шумихи и никаких нареканий, - цитирует ТАСС Маслова. - А сейчас "Спартак", посчитав, что их засудили, пошел в прессу, а когда играет "Амкар" со "Спартаком", в наши ворота ставят пенальти, а за такой же эпизод в ворота красно-белых одиннадцатиметровый не ставят, никто об этом не говорит. А потом приходишь к судьям, они жмут тебе руку, вздыхают и говорят - "ну, не увидели". Таких эпизодов миллион, поэтому что-то валить на Иванова и делать из него козла отпущения я бы не стал.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ddf

Спартак с Зенитом не поделили судью. Зенит в этот раз больше заплатил. Вот мясо и расплакалось на всю страну.

17:49

echo2011

Ну уж "Амкар",как ни странно,бьет пенальти значительно чаще "Спартака",так что тут вообще не о чем говорить.

17:42

Ю.Ю.

Мнение, не совпадающее с мнением ЗАО "Красно-Белое Братство", правильным считаться не может! Так записано в Уставе.

17:15

ЗЮК

plusnindimon,Slim Taller,грязь вы друг другу месите.

17:12

П_о_в_а_р

ДЕНИС МАСЛОВ: "КОГДА "АМКАРУ" СТАВЯТ ПЕНАЛЬТИ, А "СПАРТАКУ" - НЕТ, НИКТО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИТ" -------------------------------- Не удивительно так то. На Амкар за весь сезон столько народу не ходит (не смотря на то, что команда на ходу), как на единственный матч Спартака. Поэтому и говорят о Спартаке, а не об Амкаре.

17:08

zega

Специально для тупого Маслова хочется сказать, что указан факт нарушения 150%, и когда потребуют нейтрального судейства от этой судейской шоблы, то оно(нейтральное) будет для ВСЕХ, в том числе и условного "Амкара", а то ведь в пользу Зенита случаются "ошибки" практически в каждом матче.

17:05

Slim Taller

Так если в Спартаке считают украденные арбитром секунды.о чём можно говорить?! Будут биться в истерике лишь за один единственный не назначенный штрафной.Где свиньи там и грязь.

16:57

plusnindimon

Это же спартачи, там одна грязь...

16:47

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