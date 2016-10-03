Денис Маслов: "Когда "Амкару" ставят пенальти, а "Спартаку" - нет, никто об этом не говорит"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил мнение, что арбитр Сергей Иванов получил незаслуженный шквал критики за судейство в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2). Наибольшие вопросы вызвал момент с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе при счете 3:2. У итальянского защитника "Зенита" уже была желтая карточка. Иванов нарушения не увидел, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.

- Хотел бы сказать, что если это был бы условный матч "Мордовия" - "Кубань" или "Амкар" - "Крылья Советов", и там бы произошли те же самые вещи, которые произошли в матче, по мнению "Спартака", то об этом бы никто не сказал, это не вызвало бы никакой шумихи и никаких нареканий, - цитирует ТАСС Маслова. - А сейчас "Спартак", посчитав, что их засудили, пошел в прессу, а когда играет "Амкар" со "Спартаком", в наши ворота ставят пенальти, а за такой же эпизод в ворота красно-белых одиннадцатиметровый не ставят, никто об этом не говорит. А потом приходишь к судьям, они жмут тебе руку, вздыхают и говорят - "ну, не увидели". Таких эпизодов миллион, поэтому что-то валить на Иванова и делать из него козла отпущения я бы не стал.