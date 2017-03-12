Денис Маслов: "Игроки "Амкара" сказали: "Будем стремиться к золоту"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов после победы пермяков над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда намерена побороться за первое место в турнирной таблице. Этот результат позволил красно-черным подняться на пятую строчку российского первенства.
- Игроки команды после матча сказали мне: "Раз назвал дочку Златой, значит, будем стремиться к золоту", - начал Маслов. - Что ж, будем стремиться.
- То есть теперь будете стремиться к золотым медалям, конкурировать со "Спартаком"?
- Сейчас ребята сказали, что мы должны стремиться в ресторан, чтобы отпраздновать победу и рождение моей дочери Златы. Тем более, что премиальные футболисты заработали.
- Премиальные двойные и только ли от "Амкара"? Команда провела матч с удвоенной самоотдачей, отдав все силы борьбе.
- Команда "Амкар" всегда играет за свои. А сумму премиальных мы не комментируем. Это наше внутреннее дело.
- То есть со стороны другого клуба не было поползновений и стремления подарить даже хрустальную вазу за победу?
- Никаких поползновений не было.
- Большой ли скандал после матча по поводу судейства?
- Не комментирую судейство.
- Подтвердите информацию о переходе Чумы Анене в "Кайрат"?
- Да. (Сергей ЕГОРОВ)
васятка
Фиг с ним с судейством,но с такой игрой какое нафиг золото?
15:08
199
Фраера! Берите пример с Ростова. Тихо , спокойно, без пиз..жа в прессе делали своё дело. А вы влезли в пятёрку и уже громкие заявления. Скромнее надо быть.
14:50