14:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Маслов: "Игроки "Амкара" сказали: "Будем стремиться к золоту"

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Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов после победы пермяков над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда намерена побороться за первое место в турнирной таблице. Этот результат позволил красно-черным подняться на пятую строчку российского первенства.

 
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- Игроки команды после матча сказали мне: "Раз назвал дочку Златой, значит, будем стремиться к золоту", - начал Маслов. - Что ж, будем стремиться.

- То есть теперь будете стремиться к золотым медалям, конкурировать со "Спартаком"?

- Сейчас ребята сказали, что мы должны стремиться в ресторан, чтобы отпраздновать победу и рождение моей дочери Златы. Тем более, что премиальные футболисты заработали.

- Премиальные двойные и только ли от "Амкара"? Команда провела матч с удвоенной самоотдачей, отдав все силы борьбе.

- Команда "Амкар" всегда играет за свои. А сумму премиальных мы не комментируем. Это наше внутреннее дело.

- То есть со стороны другого клуба не было поползновений и стремления подарить даже хрустальную вазу за победу?

- Никаких поползновений не было.

- Большой ли скандал после матча по поводу судейства?

- Не комментирую судейство.

- Подтвердите информацию о переходе Чумы Анене в "Кайрат"?

- Да. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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васятка

Фиг с ним с судейством,но с такой игрой какое нафиг золото?

15:08

199

Фраера! Берите пример с Ростова. Тихо , спокойно, без пиз..жа в прессе делали своё дело. А вы влезли в пятёрку и уже громкие заявления. Скромнее надо быть.

14:50

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