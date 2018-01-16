20:20 16 января | Футбол — РФПЛ

Денис Маслов: "Идея проведения матчей Кубка в городах чемпионата мира-2018 принята не была"

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Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал итоги общего собрания премьер-лиги, которое состоялось сегодня. На нем, в числе прочих, были рассмотрены и инициативы по реформированию российского футбола, которые ранее предложил владелец "Спартака" Леонид Федун.

 
13 декабря 2017 года. Москва. Владелец &quot;Спартака&quot; Леонид ФЕДУН во время встречи с журналистами &quot;СЭ&quot;.Революция Федуна: процесс пошел

– Будет создана рабочая группа вопросу о реформировании Кубка России, – сказал Маслов. – Предложение владельца "Спартака" принято в том плане, что надо поднять дискуссию о том, как сделать турнир интереснее для зрителя, сделать его более популярным.

Но подчеркну, что речи о том, чтобы проводить матчи Кубка на стадионах, которые будут задействовать на чемпионате мира-2018, не идет. Эта идея не была принята. Рабочую группу, как планируется, возглавят представители "Спартака". Что касается другой инициативы – несколько иного механизма солидарности – клубы согласны с тем, что нужно стимулировать школы и тех тренеров, которые подготовили игроков. (Сергей ЕГОРОВ)

Революция Федуна: Процесс пошел

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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grroznyi85

ну и слава богу что идея проводить матчи Кубка на стадионах, которые будут задействовать на чемпионате мира-2018 не принята. А то окончательно бы убили и без того невысокий интерес к Кубку.

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