Денис Маслов: "Идея проведения матчей Кубка в городах чемпионата мира-2018 принята не была"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал итоги общего собрания премьер-лиги, которое состоялось сегодня. На нем, в числе прочих, были рассмотрены и инициативы по реформированию российского футбола, которые ранее предложил владелец "Спартака" Леонид Федун.

– Будет создана рабочая группа вопросу о реформировании Кубка России, – сказал Маслов. – Предложение владельца "Спартака" принято в том плане, что надо поднять дискуссию о том, как сделать турнир интереснее для зрителя, сделать его более популярным.

Но подчеркну, что речи о том, чтобы проводить матчи Кубка на стадионах, которые будут задействовать на чемпионате мира-2018, не идет. Эта идея не была принята. Рабочую группу, как планируется, возглавят представители "Спартака". Что касается другой инициативы – несколько иного механизма солидарности – клубы согласны с тем, что нужно стимулировать школы и тех тренеров, которые подготовили игроков. (Сергей ЕГОРОВ)

Революция Федуна: Процесс пошел