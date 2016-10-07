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Денис Маслов: "Если Иванов ушел из-за скандала в матче "Зенит" - "Спартак", то это неправильно"

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Андрей БУДОГОССКИЙ (справа) может заменить Валентина ИВАНОВА в должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.Почему ушел Валентин Иванов

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подчеркнул, что в последние годы качество судейства в чемпионате России выросло. По его словам, арбитры стали более объективными.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- Не он первый, не он последний. Должность руководителя департамента судейства и инспектирования - расстрельная. Иванов большой специалист, пользуется уважением. Если он ушел из-за скандала в матче "Зенит" - "Спартак", то это неправильно.

- Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

- Общее количество ошибок сократилось, арбитры прибавляют в своей работе. Судьи стали более объективными. (Сергей АСТАХОВ)

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