Денис Маслов: "Если Иванов ушел из-за скандала в матче "Зенит" - "Спартак", то это неправильно"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подчеркнул, что в последние годы качество судейства в чемпионате России выросло. По его словам, арбитры стали более объективными.

- Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

- Не он первый, не он последний. Должность руководителя департамента судейства и инспектирования - расстрельная. Иванов большой специалист, пользуется уважением. Если он ушел из-за скандала в матче "Зенит" - "Спартак", то это неправильно.

- Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

- Общее количество ошибок сократилось, арбитры прибавляют в своей работе. Судьи стали более объективными. (Сергей АСТАХОВ)