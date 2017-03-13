Денис Маслов: "Анене принял решение о переходе в "Кайрат" с учетом интересов "Амкара"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов завил, что перешедшему в "Кайрат" форварду Чуме Анене было бы сложно конкурировать за место в основном составе после покупки Алексея Гасилина. Также руководитель отметил, что футболист согласился перейти в казахстанский клуб с учетом интересов "Амкара". 23-летний норвежский форвард выступал за российский клуб с 2015 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал голевую передачу.

- Во время переговоров с президентом алма-атинского клуба Кайратом Боранбаевым я убедился в том, что в казахстанском клубе отнеслись к поиску нового форварда более чем профессионально, - цитирует сайт "Амкара" Маслова. - Не сомневаюсь, что коллеги, имевшие возможность выбирать, приняли правильное решение - я уверен, что Анене не только станет одним из самых заметных нападающих первенства Казахстана, но и поможет "Кайрату" в еврокубках.

После того как мы подписали Алексея Гасилина, молодого форварда с российским паспортом, Чуме, с учетом лимита на легионеров, было бы сложно конкурировать за место в основном составе. И мы в сжатые сроки нашли вариант, который устроил всех - как с футбольной, так и с экономической точки зрения. Хочу поблагодарить Чуму Анене за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов в дальнейшем.

Особо хочу сказать о том, что футболист согласился на этот трансфер за три месяца до истечения срока его действующего контракта с "Амкаром". Возможно, летом, став свободным агентом, Чума Анене мог бы найти и более выгодный для себя вариант, но он принял решение с учетом интересов нашего клуба, который фактически дал ему путевку в большой футбол. Такие отношения – большая редкость в наше время, особенно со стороны легионеров. И это еще одно свидетельство той особой атмосферы, которая сложилась в клубе.