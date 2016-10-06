Денис Маслов: "Амкар" не намерен расставаться с Евсеевым"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов отметил, что клуб намерен сохранить в тренерском штабе Вадима Евсеева. По его словам, в пермской команде не знают об интересе со стороны "Сибири" к помощнику Гаджи Гаджиева.

– О желании "Сибири" видеть Вадима Евсеева в своем клубе не знаем, – отметил Маслов. – Вадим Валентинович тоже сказал, что с ним никто не связывался. Он работает в штабе Гаджи Гаджиева, приобрел большой опыт. Конечно, его будут рассматривать в качестве главного тренера какой-либо команды. Ждем, что и Андрея Каряку будут звать другие клубы. Пока же Евсеев работает в "Амкаре" и мы не намерены с ним расставаться, хотим, чтобы он долго и плодотворно трудился в Перми.

– Гаджиев как раз говорил, что важно сохранить Евсеева в "Амкаре".

– Лучшей оценки тренеру, как это сделал Гаджи Муслимович, никто не даст. Мы всегда прислушиваемся к его мнению, в таких вопросах оно становится определяющим. (Сергей АСТАХОВ)