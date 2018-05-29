20:46 | Футбол — РФПЛ

Денис Машкарин: "Семак сделал все правильно - такое предложение может поступить раз в жизни"


Бывший защитник ЦСКА  Денис Машкарин высказался о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита"

 
Сергей СЕМАК - снова в &quot;Зените&quot;."Зенит" изменил Западу. Семак - главный тренер

Напомним, контракт Семака с клубом  рассчитан на два года с возможностью пролонгации на год. 

- Семак добьется успеха с "Зенитом"?

- Сергей справится. Я даже не сомневаюсь в этом. Он  целеустремленный, уверенный в себе человек. В "Уфе" он доказал свою состоятельность, буду болеть за него, верю что всё получится. Такими предложениями не разбрасываются, оно может раз в жизни поступить. Семак правильно поступил, выбрав "Зенит". Тем более, в Питере он свой человек. 

- У Семака нет опыта работы с большими командами. Это как-то повлияет? 

- Понятно, что всем такой опыт нужен. Сергей может получить его и в "Зените". У него наверняка есть сформированный штаб, который сложился в "Уфе". 

- Руководство даст Семаку время, учитывая амбиции клуба?

- В таком клубе, как "Зенит", никому не дается много времени. Требования будут очень высокие. На мой взгляд, он сможет создать хорошую атмосферу в клубе и в команде, чего в последнее время не хватало петербуржцам, и добьется поставленных целей.  

- Как считаете, надо ли сильно менять состав"Зенита"?

- Даст ли ему клуб поменять состав? Не всегда тренер может кардинально изменить команду, но несколько покупок под Сергея будут однозначно сделаны. (Арман МКРТЧЯН)

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