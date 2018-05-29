Денис Машкарин: "Семак сделал все правильно - такое предложение может поступить раз в жизни"

Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин высказался о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита".

Напомним, контракт Семака с клубом рассчитан на два года с возможностью пролонгации на год.

- Семак добьется успеха с "Зенитом"?

- Сергей справится. Я даже не сомневаюсь в этом. Он целеустремленный, уверенный в себе человек. В "Уфе" он доказал свою состоятельность, буду болеть за него, верю что всё получится. Такими предложениями не разбрасываются, оно может раз в жизни поступить. Семак правильно поступил, выбрав "Зенит". Тем более, в Питере он свой человек.

- У Семака нет опыта работы с большими командами. Это как-то повлияет?

- Понятно, что всем такой опыт нужен. Сергей может получить его и в "Зените". У него наверняка есть сформированный штаб, который сложился в "Уфе".

- Руководство даст Семаку время, учитывая амбиции клуба?

- В таком клубе, как "Зенит", никому не дается много времени. Требования будут очень высокие. На мой взгляд, он сможет создать хорошую атмосферу в клубе и в команде, чего в последнее время не хватало петербуржцам, и добьется поставленных целей.

- Как считаете, надо ли сильно менять состав"Зенита"?

- Даст ли ему клуб поменять состав? Не всегда тренер может кардинально изменить команду, но несколько покупок под Сергея будут однозначно сделаны. (Арман МКРТЧЯН)