Денис Мацуев: "Желаю "Енисею" выйти в премьер-лигу"

Известный пианист и страстный болельщик "Спартака" Денис Мацуев дал в Красноярске концерт, на котором побывал тренерский штаб "Енисея" Дмитрия Аленичева и Егора Титова. После него музыкант пожелал клубу выйти в премьер-лигу.

- Очень приятно, что сегодня на моем концерте присутствует тренерский штаб "Енисея" в лице Дмитрия Аленичева и Егора Титова, - – цитирует Мацуева пресс-служба "Енисея". - Для меня это большая честь, потому что я спартаковец, иркутский спартаковец. Желаю "Енисею" удачи в ФНЛ, они обязательно выйдут в премьер-Лигу, потому что такой тренерский состав – это гарантия успеха. Надеюсь, сегодняшний концерт подарил им эмоции, которые помогут одержать победу в матче с "Ахматом".