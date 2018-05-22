Денис Мацуев: "Уверен, что этот состав "Спартака" по-прежнему способен на многое"

Знаменитый пианист Денис Мацуев считает, что главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере удалось вывести команду из кризиса в концовке сезона. Красно-белые заняли третье место в чемпионате России.

- Кризис в концовке сезона вас обескуражил?

– Все равно считаю, что Каррере в целом удалось из него выбраться. Да, проиграли "Динамо", но ведь два предыдущих матча были выиграны, и пусть в квалификацию, но Лиги чемпионов команда попала. И в оркестрах бывает, что музыканты с первой ноты не захватывают энергетику зала, нет контакта со зрителем и вообще – не идет. Дирижеру нужно проявить что-то на каком-то интуитивно-химическом уровне, чтобы выправить ситуацию по ходу концерта. И великие тренеры способны на то же самое.

Ненавижу делать прогнозы. Я просто всегда со своей командой. Уверен, что этот состав "Спартака" по-прежнему способен на многое. Без вливаний нам не обойтись, но убежден: костяк команды своего последнего слова еще не сказал. Яркий пример – мой земляк, иркутянин Андрей Ещенко. Кстати, он сам вышел со мной на связь после Суперкубка, написал мне трогательную эсэмэску. Я тут же ему позвонил, и мы с тех пор находимся в постоянной переписке. У парня сложная судьба, его родители погибли, когда он был маленьким. Но Ещенко пробился! Сыграл на чемпионате мира в Бразилии, но потом, казалось, исчез со сцены. Когда "Спартак" его купил, никто в Андрея не верил, все спрашивали: "Зачем?" А он стал одним из столпов нашей обороны. Настоящий пахарь! Кто может предъявить ему претензии по вспаханной бровке?! (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Дениса Мацуева