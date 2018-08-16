Денис Мацуев: "Спартак" - мой допинг"

Знаменитый пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев стал героем новой рубрики клуба "Живи игрой". Музыкант рассказал, как начал болеть за команду, а также поделился, какую роль она играет в его жизни.

- Стилем "Спартака" я заболел, в хорошем смысле слова, в 84-м году. Мне эту болезнь передала бабушка. Бабушка была страшной, рьяной "спартаковкой". Она знала все наизусть: результаты матчей, всех игроков, кто, когда и куда перешел, кто забивал. Я помню момент, как сейчас помню, когда мы играли с "Торпедо". После того, как я влюбился в "Спартак", я веду свои статистики, все матчи знаю наизусть. Бабушка мне сказала: "Посмотри, вот это "Спартак", я его люблю". Я задумался, а почему бабушка любит именно эту команду: есть и "Динамо", и ЦСКА, и другие команды, которые играют в чемпионате Советского Союза. Я понял, что в этом есть что-то от театра: команда играет для публики, не на публику. "Спартак" всегда играл вопреки результату, хотя результат не всегда, но был, мы становились чемпионами.

- Живете ли вы "Спартаком"? Когда успеваете смотреть матчи?

- В аэропортах и в интернете. Никогда не забуду, когда мы стали чемпионами в прошлом году. Я в этот момент находился на сцене в Вене, в знаменитом зале "Мюзик ферайн", исполнял третий концерт Рахманинова. Когда я вышел со сцены, у меня в телефоне было больше 300 смс с поздравлениями, как будто это я стал чемпионом. Многие знают, что я не представляю своей жизни без "Спартака", поэтому это большая победа. Самого чемпионского матча, по сути, не было, он был чуть позже. Когда стало известно, что "Зенит" проиграл "Тереку" ("Ахмату"), тогда мы уже официально оформили чемпионство. А потом уже знаменитая армия болельщиков выбежала на поле. Эти секунды невозможно забыть. Ради них мы и болеем за эту команду.

"Спартак" – это мой вдохновитель, это мой допинг. Неважно, выигрываем ли мы или проигрываем. Я всегда говорю очень важную фразу, которую мне говорила бабушка: "Настоящий болельщик – не тот, который поддерживает команду во времена триумфа, а в тот момент, когда ей плохо". Я не верю тем болельщикам, который говорят: "Ну, я уже теперь не болею за "Спартак", он же давно не играет хорошо". Это ненастоящие болельщики. Болельщик – всегда с командой, что бы не происходило. В любимой команде невозможно выделить что-то одно. Это как выделить что-то в музыке Рахманинова, это невозможно. Вся команда любимая, все игроки. Да, всегда были звезды, которые забивают, Промес, Луис Адриано, или наша средняя линия с Денисом Глушаковым. Но еще раз повторяю: любить надо всех.

Стиль "Спартака" – это театральность, непредсказуемость и огромная возможность для импровизации. Здесь, как в музыке, так и в футболе – важны паузы. Я в принципе вижу много пересечений между классической музыкой и футболом.