Денис Мацуев: "Сказал Глушакову, что настоящие болельщики – не те, кто клеймит, когда больно, а кто поддерживает"

Известный пианист Денис Мацуев сообщил, что поддержал полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова после полуфинала Кубка России с "Тосно". Мацуев специально узнал телефон Глушакова, чтобы сказать ему пару слов.

– Некоторая часть спартаковской публики сделала крайними ряд футболистов во главе с капитаном Денисом Глушаковым. Как вы к этому относитесь?

– Не скрою: я попросил у знакомых телефон Дениса Глушакова и позвонил ему после "Тосно". Сказал ему, что настоящие болельщики – не те, кто клеймит, когда больно, а кто поддерживает. Это ведь очень важно. Если люди оступились, а их морально уничтожают – им будет труднее встать. Тот же Илья Кутепов – талантливейший парень. Когда он только появился, везде говорили: наконец-то у нас появился защитник для сборной! Видно, что парень психологически реагирует на то, что его за каждую ошибку повсюду склоняют. У нас принято добивать, и я с этим никогда не соглашусь.



А что касается моего разговора с Глушаковым, то он немножко удивился звонку. Любезно, интеллигентно побеседовали. Я чувствовал, что у него творится внутри, как он переживает случившееся. Но, послушайте, и Марадона, и Баджо, и кто угодно не забивал пенальти, не реализовывал выходы один на один. Это не повод втаптывать человека в грязь. Мне не нравится эта тенденция болельщиков, которых бросает из огня в воду и обратно на протяжении какой-то недели. Вся эта грязь, которая льется на игроков, причем недавних чемпионов и героев, в социальных сетях – просто ужас! (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью доступно здесь.