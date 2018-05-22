Денис Мацуев: "Семин доказал, что можно трижды войти в одну реку"

Знаменитый пианист Денис Мацуев прокомментировал победу "Локомотива" в чемпионате России. По мнению музыканта, приглашение Юрия Семина на пост главного тренера позволило московскому клубу стать сильнейшим клубом страны.

– "Локомотив" – это Семин. В чем мы сейчас лишний раз и убедились. А еще меня не так давно познакомили с Валерием Филатовым. Мы сидели, вспоминали старый "Локомотив", и он тоже удивлялся моей памяти. У бывшего президента клуба – уникальный, искрометный юмор! Это тоже показатель. Очень боюсь людей без чувства юмора. А общаясь и с Семиным, и с Филатовым, понимаешь, какая атмосфера была в том "Локомотиве".

Кто-то говорил в открытую, кто-то – между строк: мол, приглашение Семина – имиджевое решение, сделано ради того, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Потому что три раза невозможно в одну реку войти. Оказывается, возможно! И даже самые преданные болельщики не понимали, что происходит. Человек доказал всем, и в первую очередь тренерам новой формации, что нет ничего невозможного. Если есть желание и энергия, надо идти до конца! (Игорь РАБИНЕР)



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