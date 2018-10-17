05:15 | Футбол — РПЛ

Денис Лебедев предложил Кокорину и Мамаеву напасть на него

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Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву напасть на него, так как он тоже является депутатом, или на Александра Карелина.

 
16 октября. Москва. Чиновник Минпромторга Денис Пак после очных ставок с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым.К Мамаеву у Пака претензий нет. Соловчук молчал

– Что вы думаете о ситуации с футболистами Мамаевым и Кокориным?

– Если говорить в целом, я вижу острейшую несправедливость в том, что футболисты получают гораздо больше тех же боксеров, хотя "степень износа" этих спортсменов и время восстановления – абсолютно разные, - цитируют "Известия" Лебедева. - Допускаю, что одна из ключевых проблем именно в этом. Тем не менее человека формирует не количество денег в кармане, а способность оставаться человеком при таких финансовых возможностях.

– Какой была ваша реакция, когда вы увидели видео с этими драками?

– Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это все, на что их хватает. Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на весь российский спорт, они отворачивают от него и весь западный мир, убивают уважение к российскому спорту на международной арене. Я вот, например, тоже депутат – в городе Чехове. Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают.

Напомним, Мамаев, а также Кирилл и Александр Кокорины обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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https://iz.ru/800735/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/predlagaiu-mamaevu-i-kokorinu-napast-na-menia-ili-na-karelina

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