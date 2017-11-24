Денис Кулаков: "В матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"

Защитник "Урала" Денис Кулаков отметил, что команда сыграла ниже своего уровня в матче 17-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:2). Он также добавил, что в следующей игре с "Краснодаром" у екатеринбуржцев будет шанс реабилитироваться.

– Мы понимаем, что с "Уфой" сыграли ниже своего уровня, показали плохой футбол. Сейчас в домашней игре с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Кулакова. – Выиграем – все забудут о поражении в предыдущем туре, и у всех будет хорошее настроение.

Матч 18-го тура премьер-лиги "Урал" – "Краснодар" пройдет 26 ноября и начнется в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.