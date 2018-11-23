Денис Кулаков: "Урал" становится грозой авторитетов"

Полузащитник "Урала" Денис Кулаков после матча 15-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:1) заявил, что его команда становится грозой авторитетов. Ранее екатеринбуржцы победили "Спартак" (2:1).
- Последний раз забивал за "Металлист" - это было пять лет назад, - сказал Кулаков в эфире канала "Матч Премьер". - Красивый гол? Вам судить. Не могу сказать, что такие удары тренируются. Хотя я отрабатываю удары со вторым тренером. Вот и получился красивый мяч. Решение пробить принял мгновенно.
Удар получился, но главное, что мы взяли три очка. Мы обыграли чемпиона России на выезде. Победа над "Спартаком"? "Урал" можно назвать грозой авторитетов.
📹 Ответный мяч "Урала" в исполнении Дениса Кулакова! Это первый гол игрока в РПЛ. #ЛокоУрал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/9DHIFDjAno– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 23 ноября 2018 г.
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