Денис Кулаков: "Урал" становится грозой авторитетов"

Полузащитник "Урала" Денис Кулаков после матча 15-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:1) заявил, что его команда становится грозой авторитетов. Ранее екатеринбуржцы победили "Спартак" (2:1).

- Последний раз забивал за "Металлист" - это было пять лет назад, - сказал Кулаков в эфире канала "Матч Премьер". - Красивый гол? Вам судить. Не могу сказать, что такие удары тренируются. Хотя я отрабатываю удары со вторым тренером. Вот и получился красивый мяч. Решение пробить принял мгновенно.

Удар получился, но главное, что мы взяли три очка. Мы обыграли чемпиона России на выезде. Победа над "Спартаком"? "Урал" можно назвать грозой авторитетов.

Все о чемпионате России - здесь