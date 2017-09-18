Денис Кулаков: "Победы придают уверенность, но "Уралу" не стоит расслабляться"

Полузащитник "Урала" Денис Кулаков после победы над "Рубином" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что команде не следует расслабляться и стоит готовиться к следующим встречам. Он также добавил, что футболисты готовы играть в плотном графике.

– Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Еще и на выезде, – приводит пресс-служба "Урала" слова Кулакова. – Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться. Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьезно отнестись к игре на Кубок и к игре с "Тосно".

– Несколько раз хозяева прижимали "Урал" к воротам. За счет чего в эти моменты удалось сохранить ворота "сухими"?

– Перетерпели в эти трудные моменты. Все были вместе – друг за друга. За счет большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.

– В последние матчи из-за травм изменениям подвергается линия обороны. Это не создает проблемы?

– Мы сыграли на "ноль", значит, все было хорошо.

– В связи с этим были какие-то особые указания от тренеров? Может, реже подключаться к атакам.

– Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас "Рубин" прижимал, конечно, не надо было бежать вперед. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо.

– Команда физически готова к плотному календарю?

– Конечно, готова. В Европе так все играют. Почему мы не можем?

Следующий матч "Урал" проведет против "Шинника" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоится 20 сентября и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.