Денис Кулаков: "Если по итогам сезона "Урал" займет восьмое место, это будет положительным результатом"

Полузащитник "Урала" Денис Кулаков отметил, что команда делает все возможное, чтобы в конце сезона занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Он также добавил, что хотелось бы, чтобы болельщики приходили поддерживать команду.

Напомним, после 13 туров премьер-лиги "Урал" занимает шестое место в таблице, набрав 19 очков.



– Со стороны кажется, что вы весь матч без проблем бегаете по своей бровке. Но на какой минуте обычно начинаете уставать?

– Игра на игру не приходится. Иногда на одном дыхании проводишь весь матч, легко себя чувствуешь и после игры, и на следующий день, – цитирует пресс-служба "Урала" Кулакова. – А иногда устаешь во втором тайме или на следующий день очень тяжело. Это зависит от соперника, от состояния газона, от результата. Когда выигрываешь, то быстро восстанавливаешься.

– Насколько вы довольны результатами "Урала" в нынешнем сезоне?

– Если мы по итогам сезона заняли бы это место, то это было бы положительным результатом. Наша задача – чем выше закончим сезон, тем лучше. Если мы не будем к этому стремиться, то зачем тогда играть? Мы будем делать все возможное. Главное, чтобы наши болельщики приходили на стадион. Понятно, погода уже не летняя, будет холодно. Но на погоду мы повлиять не сможем.

31-летний Кулаков в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате России и отдал две результативные передачи.