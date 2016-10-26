Денис Колодин: "Наверное, у Слуцкого просто очень много завистников"

Бывший защитник сборной России Денис Колодин в интервью "Известиям" выразил уверенность, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сможет вывести команду из ситуации спада. По мнению Колодина, наставник армейцев даже не замечает разговоров вокруг своей персоны.

– Всевозможные эксперты всегда любили критиковать Слуцкого, – подчеркнул Колодин. – Когда он только пришел в ЦСКА и выиграл десять игр подряд, а затем одну сыграл вничью – сразу же начались разговоры, что специалиста пора увольнять. Наверное, у Леонида Викторовича просто очень много завистников, которые хотели бы его отставки. У всех команд случаются спады и подъемы, нельзя принимать какие-то решения по небольшому отрезку. Слуцкий всегда был очень сильным человеком и грамотным тренером, поэтому я думаю, что он исправит ситуацию. У ЦСКА сейчас много кадровых проблем, тренер пытается что-то найти, но у него в обойме слишком мало игроков, сопоставимых по качеству с тем же Дзагоевым или Еременко. Слуцкий – тренер команды не первой и не второй, а премьер-лиги. Он очень опытный и через многое прошел, поэтому я уверен – он даже не замечает разговоров вокруг своей персоны. И правильно делает.